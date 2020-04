COVID-19 : Séoul prolonge sa mise en garde spéciale contre les voyages à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a décidé de prolonger d’un mois sa mise en garde spéciale sur les voyages des sud-Coréens dans tous les pays et territoires du monde entier. Un avertissement qu’il avait lancé le 23 mars dernier pour tenter de freiner la propagation de l’épidémie du COVID-19. Il sera donc automatiquement levé le 23 mai, s’il n’y a pas de prolongation supplémentaire.L’avis spécial en question est émis pour faire face aux risques urgents et pour une courte durée. Ses effets sont supérieurs à ceux du niveau 2 de l’alerte voyage, mais inférieurs à ceux du niveau 3 sur une échelle de quatre.Le ministère a justifié sa décision par le fait qu’un nombre considérable de pays interdisent toujours l’entrée sur leur territoire à ses ressortissants et que les contaminations importées du nouveau coronavirus augmentent elles aussi.Il est donc recommandé aux sud-Coréens d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus et de faire preuve d’une vigilance exceptionnelle en cas de séjour inévitable à l’étranger.