COVID-19 : le gouvernement débloque au total 50 000 milliards de wons pour protéger les emplois

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu, ce mercredi, une cinquième réunion du comité d’urgence économique, un dispositif qui a été mis en place pour décider rapidement des mesures nécessaires face à la crise économique provoquée par le COVID-19.L’enjeu des discussions d’aujourd’hui a porté sur l’emploi qui, selon Moon Jae-in, est primordial pour sortir le pays de la crise.Du coup, une série de mesures d’urgence en ce sens a été prise. Il s’agit pour l’essentiel de débloquer un total de 50 000 milliards de wons, soit 37,3 milliards d'euros : 40 000 milliards, soit 29,8 milliards d'euros, pour aider notamment les industries du transport aérien et du raffinage pétrolier, et 10 000 milliards de wons, environ 7,5 milliards d'euros, pour stabiliser en urgence les emplois.Les entreprises qui bénéficieront de ce soutien financier devront, en contrepartie, maintenir leurs salariés à leur poste et limiter les rémunérations de leurs cadres dirigeants.L’enveloppe de 10 milliards de wons sera déboursée pour protéger en particulier les freelancers et les travailleurs ayant un statut spécifique, qui se trouvent donc dans ce que l'on appelle l'« angle mort » du marché du travail. Un total de 930 000 individus seront concernés.Autre décision prise aujourd’hui : le gouvernement se veut être le maître d'œuvre d'un New Deal à la coréenne. Pour cela, il envisage de lancer de grands travaux publics, avec un objectif de créer à terme à hauteur de 500 000 postes.Le chef de l’Etat a une fois de plus répété que l’important était de concrétiser toutes ces mesures le plus rapidement possible. Dans la foulée, il a demandé aux ministres concernés d’élaborer un troisième additif au budget.