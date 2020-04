COVID-19 : le bilan quotidien de nouveaux cas reste stable

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien de l’épidémie du COVID-19 se maintient autour des 10 cas pour le cinquième jour consécutif. Ce mercredi, il fait état de 11 nouveaux malades avérés et un décès supplémentaire.Concrètement, parmi les 11 nouvelles infections, six sont importées et les autres sont d’origine locale.La Corée du Sud compte désormais 238 morts, avec un taux de létalité de 2,23 %. Elle enregistre aussi 64 guérisons supplémentaires en 24 heures, portant à 8 277 le nombre total de patients rétablis.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d’autoriser, étape par étape, certains établissements à rouvrir leurs portes. C’est le cas notamment des sites nationaux en plein air comme les jardins botaniques et les forêts. L’accès à ces sites est possible dès aujourd’hui et ce sera bientôt le cas des parcs zoologiques.Les autorités sanitaires ont également dévoilé, ce mercredi, une série de nouvelles règles que les habitants devront respecter après la levée des mesures de distanciation sociale, en vigueur jusqu’au 5 mai. Elles prévoient entre autres que chaque communauté conjugue ses efforts pour contenir l’expansion de l’épidémie et que chaque individu se fasse prendre la température de manière régulière.