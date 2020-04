Guerre du Vietnam : une Vietnamienne porte plainte contre Séoul

Photo : KBS News

Une Vietnamienne d’une soixantaine d’années a intenté un procès contre le gouvernement sud-coréen. Ayant perdu sa famille lors de la guerre du Vietnam, elle lui demande un dédommagement.L’association Avocats pour une société démocratique, chargée de cette procédure sans précédent, demande le versement de 30 millions de wons, soit 22 400 euros, à Nguyen Titan.D’après cette femme, alors qu'elle avait huit ans, sa mère, sa sœur et son frère ont été tués par des soldats sud-coréens. Son grand frère et elle ont dû être hospitalisés pendant une longue durée à cause de leur blessure par balle.Selon l’union des avocats, les militaires sud-coréens ont intentionnellement porté atteinte à la dignité et au physique de la demandeuse et de sa famille pendant l’opération, et l’exécutif sud-coréen a pour obligation de réparer le préjudice subi par cette Vietnamienne.