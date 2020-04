Photo : YONHAP News

La stratégie adoptée par la Corée du Sud pour gérer la crise du COVID-19 est en quelque sorte une source d’inspiration pour plusieurs pays. Un nombre croissant d'Etats cherchent à l'appliquer.Afin de répondre à leur requête de manière plus systématique, le gouvernement a décidé de mettre en place une équipe interministérielle dédiée.Cette nouvelle task force sera composée de représentants des ministères et des agences concernés, dont le ministère de la Santé et le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), avec à sa tête le second vice-ministre des Affaires étrangères.Ce groupe se réunira toutes les deux semaines et jouera le rôle de vitrine de la coopération internationale. Pour mieux faire connaître les mesures que le pays a appliquées, l’équipe envisage de tenir des colloques sur le web ou par visioconférence.