KIDD Séoul-Washington : le financement des GI’s s’invite aux discussions

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont tenu aujourd’hui, en visioconférence, la 17e édition de leur « Dialogue de défense intégrée », également appelé le KIDD.La Corée du Sud y était représentée par Chung Suk-hwan, qui dirige la politique de défense nationale au ministère de la Défense, et les Etats-Unis par le sous-secrétaire adjoint à la Défense pour l’Asie de l’Est, Heino Klinc.Les deux hommes ont commencé à saluer les efforts de l'un et de l'autre allié pour tenter de déterminer les contributions respectives de cette année pour financer le maintien des soldats américains dans le sud de la péninsule. Ils ont ensuite souligné la nécessité de faire aboutir les négociations en ce sens de manière impartiale et mutuellement acceptable. Il faut noter que les deux parties n’ont pas encore bouclé ces pourparlers lancés en septembre dernier.Le chef de la délégation de Washington en a profité pour rendre hommage à la gestion sud-corénne de la crise du COVID-19 qui, selon lui, sert de modèle aux pays en proie à l'épidémie. Il a aussi remercié l’administration de Moon Jae-in d’avoir apporté son aide aux militaires américains qui ont contracté la maladie alors qu'ils étaient en mission dans le pays du Matin clair.Les discussions ont aussi porté sur la préparation du transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre ainsi que sur la coopération en vue d’élargir l’alliance bilatérale.