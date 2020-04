Météo : nuages et rafales

Photo : YONHAP News

Est-ce le retour de l’hiver ? Aujourd’hui encore, la Corée du Sud est secouée par des rafales de vent violentes. Si le soleil sera présent dans tout le pays, les nuages seront également là avec parfois quelques gouttes de pluie. Seules les pointes sud-est et nord-est seront épargnées.Et si les vents violents ne sont pas des plus agréables, ils semblent avoir repoussé les poussières fines et les premiers sables jaunes en provenance de Chine qui dominaient largement le ciel d’une grande partie du territoire ce matin.Au niveau du mercure, le pays est retombé à un niveau de fin d’hiver. Les températures n’atteignent que 8°C à Séoul, 12°C à Daejeon, 14°C à Daegu, 15°C sur l’île de Jeju, et enfin 16°C à Busan.Demain matin, la couverture nuageuse sera encore très présente, mais disparaîtra au fil de la journée pour laisser place à un ciel bleu sur une grosse moitié sud. Des nuages seront toujours là dans le nord du territoire.