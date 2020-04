Photo : YONHAP News

Après un début de semaine dans le rouge, la Bourse de Séoul retrouve des couleurs. Le Kospi, son indice de référence, gagne 0,89 %, soit 16,77 points, pour terminer à 1 896,15 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, prend 1,02 %, soit 6,39 points, et clôt la séance à 635,16 points.Du côté des devises, par contre, rien ne va plus. Le won sud-coréen ne cesse de perdre de sa valeur. À la fermeture des transactions, l’euro s’échange contre 1 338,54 wons (+5,42 wons) et le dollar américain 1 232,20 wons (+2,50 wons).