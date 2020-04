Le PIB sud-coréen à son plus bas niveau trimestriel en 11 ans

Photo : Getty Images Bank

L’économie sud-coréenne a connu un recul très marqué sur les trois premiers mois de 2020, dans le sillage de la pandémie du COVID-19.D’après les statistiques provisoires publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le Produit intérieur brut (PIB) s’est effondré de 1,4 % par rapport au trimestre précédent, et de 1,3 % en glissement annuel. Il s'agit du plus faible niveau respectivement en 11 ans et trois mois, et depuis le troisième trimestre 2009.Plusieurs facteurs sont attribuables à ce mauvais résultat : la baisse de la consommation privée et des exportations, le ralentissement de la consommation des administrations publiques et des investissements dans le BTP et dans les biens d’équipement.Concrètement, la consommation privée, qui représente pratiquement la moitié de la hausse du PIB, s’est contractée de 6,4 %. Les chiffres n’ont jamais été aussi bas depuis le premier trimestre 1998. Par conséquent, cela a fortement plombé la croissance.Dans la filière tertiaire, l’industrie du transport et de la logistique a été la plus impactée par l’épidémie du nouveau coronavirus. Elle a connu un repli de 12,6 %.Quant aux échanges commerciaux, les exportations et les importations ont régressé de 2 % et 4,1 % respectivement.En raison des incertitudes persistantes liées à la pandémie, l’espoir n’est toujours pas de mise. Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki n’a pas caché son inquiétude, aujourd’hui, quant à l’activité et au marché du travail pour le second trimestre de l’année.