Le pouvoir envisage de punir les consommateurs de vidéos pédocriminelles

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la lutte contre la pédophilie, le parti au pouvoir, et le gouvernement ont décidé de punir, non seulement la production et la distribution, mais aussi l’achat, la possession et la mise en publicité de vidéos pédocriminelles.La présidente de la cellule chargée de combattre les crimes sexuelles en ligne au sein du Minjoo, la député Baek Hye-ryun, en a fait part à l’issue d’une réunion avec l’exécutif, tenue ce matin à l’Assemblée nationale.Quant à la définition du viol des mineurs, la formation présidentielle et l’administration sont convenues de relever le plafond de l’âge des victimes, de 13 ans à autour de 16 ans. Actuellement, un adulte ayant eu des relations sexuelles avec un enfant âgé de moins de 13 ans, même avec le consentement de ce dernier, peut être pénalement poursuivi.Par ailleurs, le pouvoir envisage de saisir les revenus provenant des crimes sexuelles avant même que le tribunal ait rendu son verdict.