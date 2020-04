COVID-19 : rebond des exportations d’ordinateurs au 1er trimestre

Photo : Getty Images Bank

Sur fond de propagation du COVID-19 dans le monde entier, l’ « ordinateur » a réintégré, au 1er trimestre dernier, les dix produits d’exportation phares de la Corée du Sud, et ce, pour la première fois depuis 12 ans.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Association coréenne pour le commerce international (Kita), les ventes hors des frontières des produits regroupés dans la catégorie « ordinateur », autrement dit les PC, portables, imprimantes, souris ou encore scanners, ont grimpé : 43,7 % en janvier, 89,2 % en février et 82,3 % en mars. Ainsi, le montant des exportations de ces articles représentent 2,4 % de l’ensemble, avec 3,177 milliards de dollars, pendant cette période. Ils se classent ainsi au 9e rang parmi les produits « made-in-Korea » les plus vendus au monde.La pandémie ayant incité les activités à la maison, comme le télétravail, l’éducation à domicile ou encore les achats en ligne, non seulement les exportations de matériels informatiques mais aussi celles de semi-conducteurs, d’appareils mobiles et d’électroménagers ont enregistré un progrès significatif.En effet, les semi-conducteurs sont arrivés en tête parmi les dix produits les plus convoités, représentant 17,8 % de l’ensemble, et les appareils mobiles 2,4 %. Même son de cloche pour le secteur des TIC grâce à la généralisation de l’économie numérique favorisée par la diffusion du nouveau coronavirus aux quatre coins du monde.