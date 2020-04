COVID-19 : la formation au pouvoir décide d’une aide universelle, l’opposition hésite

Photo : YONHAP News

Face aux critiques de l’opposition, le gouvernement a fait un pas en arrière au sujet du versement des aides « coronavirus » d’urgence aux citoyens, afin d'accepter le plan du Minjoo, le parti au pouvoir. En effet, il a finalement été décidé, hier, d’accorder ce revenu universel en cas de catastrophe à tout le monde.Plus concrètement, il s'agira de verser en premier lieu 1 million de wons à chaque foyer comptant quatre membres et de persuader, ensuite, les hauts revenus de faire une donation spontanée de l’enveloppe qu’ils recevront, et ce à l’instar de la campagne menée dans les années 1990. Durant la crise financière asiatique de 1997-1998, les autorités avaient lancé un appel au patriotisme de la population pour amasser de l’or avant de le revendre contre des dollars afin d’augmenter les réserves de devises du pays.C’est le Premier ministre qui a joué le médiateur pour trouver un compromis entre le Minjoo et l’exécutif. Chung Sye-kyun avait annoncé son intention d’accepter l’initiative de la formation présidentielle, si l’Assemblée nationale parvenait à légiférer sur la donation spontanée en question.La balle est désormais passée dans le camp du Parti du Futur Unifié (PFU). La première force de l’opposition hésite toutefois à donner son consentement. Avant de prendre sa décision finale, elle demande au gouvernement de présenter d’abord au Parlement un projet de budget supplémentaire révisé.La Cheongwadae menace d’exercer le droit de décréter un ordre d’urgence économique et financier, si l’Assemblée ne vote pas ce projet.