COVID-19 : le nombre de nouveaux cas demeure autour de 10 depuis 6 jours

Le bilan quotidien du COVID-19 fait état de huit nouveaux cas, deux décès supplémentaires et 134 guérisons additionnelles. C’est la sixième journée consécutive que le nombre de nouveaux patients demeure autour de dix. Quatre auraient contracté la maladie à l’étranger et quatre autres dans le pays.Ainsi, la Corée du Sud dénombre, ce jeudi à 0 heure, un total de 10 702 cas confirmés, dont 240 décès et 8 411 personnes guéries.D’autre part, le gouvernement a décidé de réduire, progressivement, le nombre des hôpitaux spécialisés dans les maladies infectieuses. Depuis aujourd’hui, la réquisition de 680 lits de 12 hôpitaux est levée.Pour rappel, l’administration avait désigné 76 hôpitaux publics et privés comme tels, face à la diffusion rapide du nouveau coronavirus. 7 500 lits de ces établissements étaient ainsi uniquement réservés aux patients contaminés par le COVID-19.