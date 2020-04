COVID-19 : Moon Jae-in s’entretient au téléphone avec le président finlandais

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in s’est entretenu, hier, au téléphone avec son homologue finlandais Sauli Niinistö, à la demande de celui-ci. Les deux hommes ont échangé sur la coopération possible face à la pandémie du COVID-19.Selon le porte-parole de la Maison bleue, le chef de l’Etat finlandais a alors affirmé que la Corée du Sud était un modèle de lutte contre la crise sanitaire et que son pays avait lui aussi adopté une méthode similaire.Le dirigeant sud-coréen a, de son côté, précisé avoir géré la crise en appliquant une stratégie de tests massifs et rapides, conjuguée à un traçage des contacts et à une politique de transparence totale et de partage d'informations.Moon a ensuite ajouté que la Corée du Sud devrait être dorénavant confrontée à l’impact économique du nouveau coronavirus et que, pour cela, la coopération internationale serait inéluctable. Du coup, il a souligné qu’il serait souhaitable d’autoriser les déplacements « essentiels » d’entrepreneurs, dans la mesure où la prévention contre l’épidémie est plausible.Le leader du pays d’Europe du Nord s’est, en retour, engagé à préparer une plus large coopération lors de la période post-COVID-19.Par ailleurs, le locataire de la Cheongwadae a cité, comme bon exemple de coopération entre Séoul et Helsinki, les tests de diagnostic du SRAS-CoV-2 effectués au pays du Matin clair à partir d'échantillons prélevés en Finlande.