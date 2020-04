Le Pentagone affirme ne rien savoir de plus sur l’état de santé de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord reste toujours silencieuse, alors que les spéculations se multiplient concernant la détérioration de la santé de son leader suprême.Dans ce contexte, le chef d'état-major adjoint des Etats-Unis est revenu sur les rumeurs diffusés par la chaîne CNN. Lors d’un point de presse hier au Pentagone, John Hyten a affirmé « ne rien avoir pour confirmer ou infirmer quoi que ce soit ». Et d’ajouter qu'il supposait simplement que Kim Jong-un avait encore « le plein contrôle des installations nucléaires et des forces armées » de son régime.Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a lui aussi déclaré ne rien savoir de plus que les propos tenus par son président. La veille, Donald Trump avait dit : « nous ne savons pas ».Pendant ce temps, le traqueur aérien Aircraft Spots a rapporté qu'un avion de reconnaissance américain de type RC-135W avait de nouveau survolé, hier, le ciel de la péninsule.