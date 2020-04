La cote de popularité de Moon Jae-in à son plus haut niveau depuis septembre 2018

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République a dépassé les 60 % pour la première fois depuis octobre 2018, en atteignant 64,3 %, d'après un sondage réalisé par l'institut Realmeter.Plus précisément, les avis favorables à Moon Jae-in ont grimpé de 6 points, une semaine après les élections législatives, alors que 32 % des sondés ont montré une opinion négative à son encontre, soit 5,6 points de moins par rapport à la semaine dernière. D’après un responsable de cet institut, cette popularité grandissante se traduirait par les appuis et les attentes des citoyens vis-à-vis de la gestion de la crise du COVID-19 du chef de l’Etat, saluée à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.Quant aux partis politiques, le Minjoo, la formation présidentielle, a connu une hausse de popularité de 5,3 points, avec 52,1 %, franchissant pour la première fois depuis 22 mois le seuil des 50 %. En face, le Parti du Futur Unifié (PFU) a recueilli 27,9 % d'avis positifs, soit un recul d'un demi point en une semaine.La cote de popularité des partis minoritaires a également diminué : 4,9 % pour le Parti de la justice, en baisse de 1,1 point, 2,8 % pour le Parti du peuple, en recul de 1,6 point, et 1,3 % pour le Parti pour la vie du peuple, avec moins 1,2 point. Le Minjoo ouvert, une petite nouvelle formation créée par des déserteurs du parti de Moon Jae-in et qui est incluse pour la première fois dans ce sondage, a obtenu 3,3 % d'avis favorables.Ce sondage a été réalisé entre lundi et mercredi, auprès de 1 509 électeurs. Son niveau de confiance s'élève à 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points.