32 produits sud-coréens ont dominé leur marché au niveau mondial entre 2014 et 2018

Photo : YONHAP News

32 articles « made-in-Korea », tels que les semi-conducteurs, les matières chimiques raffinées et les tôles laminées ont occupé la première place entre 2014 et 2018 dans leur secteur respectif sur le marché mondial.D’après les études publiées aujourd’hui par l’Institut de recherche sur le commerce mondial de l’Association coréenne pour le commerce international (Kita), le nombre de produits qui ont remporté la plus grande part de marché international en 2018 s'élevait à 63, ce qui place la Corée du Sud au 13e rang mondial. 27 d’entre eux étaient des produits chimiques et 12 des produits sidérurgique et des métaux non-ferreux.Le montant des exportations de ces 63 marchandises du pays représentait 23,7 % de l’ensemble de ses exportations, soit un recul de 0,3 point par rapport à l’année 2017. Et le nombre des produits occupant la première position autour du globe a baissé de 12, mais parallèlement, celui des articles classés entre le 2e et le 10e rang a progressé de 35.Parmi les principaux pays exportateurs, la Chine est arrivée en tête avec 1 735 articles, soit une progression de 38 en un an, suivi par l’Allemagne avec 685 produits, les Etats-Unis avec 511 et l’Italie avec 215.