Blackpink participe au prochain album de Lady Gaga « Chromatica »

Photo : YONHAP News

Le groupe de K-pop Blackpink a collaboré avec Lady Gaga pour son sixième album intitulé « Chromatica ».Sur la liste des 16 chansons dévoilée hier par l’icône de la pop américaine, figure en effet le nom du girls band sud-coréen à côté du 10e morceau, « Sour Candy ». Billboard a également rapporté, hier, que Gaga avait collaboré avec la superstar de la pop Ariana Grande, le phénomène de la K-pop Blackpink et la légendaire icône de la pop anglaise, Elton John, pour « Chromatica ».La sortie de l’album était initialement prévue le 10 avril dernier, mais a été repoussée en raison de la propagation du COVID-19.C’est la deuxième fois que ce quatuor féminin sud-coréen travaille avec une icône mondiale de la pop. La première était avec la chanteuse britannique Dua Lipa pour la chanson « Kiss and Make Up » en 2018.Après ses débuts sur le marché américain en 2018, le tube du groupe « Kill This Love » s’est hissé à la 41e place du classement Hot 100 du Billboard en avril 2019 et à la 33e du chart officiel des singles au Royaume-Uni.