Après une matinée plutôt nuageuse, le ciel s’est progressivement dévoilé cet après-midi pour laisser place à un grand soleil sur les deux tiers sud du territoire. Le ciel est bleu dans le nord, mais parsemé de nuages.Les températures remontent doucement. Les maximales montent jusqu’à 13°C à Séoul, 15°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et enfin 16°C à Daegu et à Busan.Les prévisions de Météo-Corée annoncent du beau temps demain également avec quelques nuages en matinée et un grand soleil sur tout le pays dans l’après-midi.