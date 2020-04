Le maire de Busan démissionne pour harcèlement sexuel

Photo : YONHAP News

Le maire de Busan, la 2e plus grande ville de Corée du Sud, située dans le sud-est du pays, a présenté sa démission. Lors d’une conférence de presse, ce matin, Oh Keo-don a expliqué avoir pris cette décision inattendue après avoir eu « un contact physique non nécessaire » avec une fonctionnaire lors d’un court entretien qui a duré cinq minutes. Il a également imploré la nécessité de protéger la victime pour qu’elle ne subisse pas de préjudices secondaires.Cette déclaration a surpris tout le monde, aussi bien la municipalité de Busan que le pays entier. Suite à son départ, c'est le maire adjoint chargé de l’administration, Byun Sung-wan, qui occupera le poste par intérim jusqu'aux élections partielles prévues le 7 avril 2021.Oh Keo-don avait été élu maire de Busan en juin 2018, après avoir brigué trois fois ce poste par le passé. C’était la première fois qu’un membre du Minjoo, le parti au pouvoir de centre gauche, prenait le contrôle de cette première ville portuaire, considérée comme le fief électoral du camp conservateur.