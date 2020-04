Séoul et Washington organisent un exercice aérien conjoint en signe d’avertissement à Pyongyang

Photo : KBS News

Les autorités militaires sud-coréenne et américaine mènent, depuis lundi dernier, un exercice aérien conjoint dans le ciel de la péninsule coréenne , qui devrait se terminer aujourd’hui. La nouvelle a été dévoilée hier. Dans le cadre de cette manœuvre, Séoul a déployé des avions de combat F-15K et KF-16, tandis que Washington a mobilisé quelques F-16 sans pour autant dépêcher ses armes stratégiques.Cet entraînement est conçu de manière à remplacer l’exercice de grande envergure baptisé « Vigilant Ace » et créé en 2015. En 2017, les Etats-Unis avaient eu recours, pour ce rendez-vous annuel, à des avions de chasse longue distance et des avions furtifs sur la péninsule coréenne. Ce qui avait provoqué un tollé en Corée du Nord.Les deux alliés ont suspendu cet exercice aérien conjoint en 2018, afin de faire avancer les négociations Pyongyang-Washington sur la dénucléarisation du Nord. Ils se sont alors contentés d’effectuer une manœuvre de dimension plus réduite que « Vigilant Ace ». L’an dernier, ils avaient préféré s’en passer pour ne pas froisser le régime communiste.Comme le dialogue nord-coréano-américain reste au point mort, sud-Coréens et Américains ne pouvaient pas reporter de nouveau l’exercice conjoint qui est essentiel pour vérifier leur capacité de mener conjointement un combat en cas d’urgence. Du coup, ils ont opté pour cet entraînement aérien, moins risqué en termes de contamination au COVID-19.A Séoul, les autorités militaires sud-coréennes ont démenti catégoriquement tout lien avec la rumeur sur l’état de santé préoccupant du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Elles ont insisté sur le fait que l’exercice était déjà prévu depuis le début de cette année. La Corée du Nord ne devrait pas manquer de protester contre cette manœuvre, car elle demande sans cesse l'arrêt des exercices militaires conjoints Séoul-Washington.