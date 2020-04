COVID-19 : l’aéroport international d’Incheon devrait enregistrer un déficit pour la première fois en 17 ans

Photo : YONHAP News

Conséquence directe du COVID-19, l’aéroport international d’Incheon devrait essuyer un déficit en 2020, une première depuis 17 ans. La société de l’aéroport a prévue, hier, qu’elle accuserait une perte nette d’environ 16,3 milliards de wons, environ 12,2 millions d’euros.Inauguré en 2001, le plus grand aéroport du pays n’a cessé d’enregistrer un excédent depuis 2004. L’année dernière, il a généré un profit net de 866 milliards de wons, soit 65 millions d’euros, un bénéfice des opérations de 1 288,6 milliards de wons, soit 968 millions d’euros, et un chiffre d’affaires de 2 759,2 milliards de wons, un peu plus de 2 milliards d’euros.Mais face à la propagation rapide de la pandémie autour du globe, le nombre de passagers quotidien a chuté de plus de 200 000 à environ 2 000, soit son plus bas niveau depuis l’inauguration de l’aéroport. Ainsi, la compagnie de l’aéroport a prévu une importante baisse du nombre des usagers, de 79,8 % par rapport à l’an dernier, soit 71 160 000 en 2019 contre 14 260 000 cette année. La fréquence des vols devrait également dégringoler de 74,6 %, en s’établissant autour de 92 000.Par conséquent, la société a estimé à 1 773 milliards de wons, soit 13,3 milliards d’euros, son chiffre d’affaires pour 2020, soit une chute annuelle de 36 %. Sa perte d’exploitation devrait s'élever à 19,8 milliards de wons, près de 15 millions d’euros, et sont déficit net, lui, à 16,3 milliards de wons, quelque 12,2 millions d’euros.