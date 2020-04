Moon Jae-in se félicite du plus grand porte-conteneurs du monde inauguré en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Une cérémonie de baptême a été organisée en grande pompe, hier, pour présenter l’un des 12 porte-conteneurs gigantesques fabriqué sur le chantier de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME), situé sur l’île Geoje, dans le sud-est du pays. Il devrait prendre le large aujourd’hui à destination de Qingdao, en Chine. Les 11 autres sont construits par DSME et Samsung Heavy Industries Co. Leur livraison est prévue dans le courant de l’année.Commandé par Hyundai Merchant Marine Co., désormais appelé HMM, ce premier navire est le plus grand au monde avec une capacité de transport de 24 000 conteneurs. Il est baptisé « Algéciras », en référence à la ville portuaire espagnole qui se trouve dans le détroit de Gibraltar, à l’extrémité sud de l’Europe. Ce nom refléterait la volonté de reconquérir la compétitivité via l’itinéraire maritime européen pour ainsi relever l’industrie du transport maritime sud-coréen.Dans son discours qu’il a prononcé lors de cette cérémonie, le président de la République a souligné que les 12 porte-conteneurs d’ultra-grande dimension devraient redorer le blason de l’industrie du transport maritime du pays. Du coup, Moon Jae-in a cité l’amiral Yi Sun-shin qui a sauvé sa patrie à l’aide de douze bateaux en repoussant les troupes japonaises à l’époque de la dynastie Joseon.Le chef de l’Etat a remercié les responsables de ce projet d’inspirer un grand espoir aux sud-Coréens qui traversent une période difficile à cause du COVID-19. Par la même occasion, le président Moon est revenu sur un projet quinquennal 2018-2022 de soutien gouvernemental du pays. Il s’est engagé à mener à bien ce plan visant à redresser notamment cette industrie maritime en la plaçant au 5e rang mondial. Et c’est ce qui a aidé le secteur à sortir d'une mauvaise passe, secoué par une forte tempête suite à la faillite, en 2017, de Hanjin Shipping, le premier armateur sud-coréen et le septième mondial à l’époque, et par la crise financière mondiale de 2018.