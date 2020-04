La Corée du Sud annonce un plan d’aide destiné à 5 industries clés

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen avait déjà annoncé un projet de soutien de l’ordre de 90 000 milliards de wons, soit 67 milliards d'euros, visant à créer des emplois et à aider les industries de base. Et le ministre des Finances a présenté hier, un nouveau train de mesures pour y donner suite, lors d’une réunion hebdomadaire organisée par le Comité économique d’urgence.Selon Hong Nam-ki, qui est également vice-Premier ministre à l’économie, la priorité sera accordée à cinq secteurs clés : l’automobile, l’aéronautique, le transport maritime, la pétrochimie et la construction navale. Ils représentent environ 20 % du PIB, 30 % des exportations et 600 000 emplois. Par ailleurs, ils peuvent avoir de grands effets sur d’autres secteurs. Ainsi, il est primordial de leur apporter un soutien le plus rapidement possible, même pour les aider à supporter les moindres difficultés.Pour l’automobile, il s’agit de réduire les droits de douane sur les composants importés, et d’avancer les achats de 8 700 véhicules dans le public avec, à la clé, un paiement anticipé jusqu’à 70 % du montant. Quant aux compagnies aériennes, elles pourront bénéficier d'une exemption prolongée jusqu’au mois d’août concernant les redevances d’usage aux aéroports, et d’un plan d’urgence fourni par les banques publiques. Pour les trois autres secteurs, le gouvernement prévoit de reporter le délai de paiement des impôts et à apporter un soutien financier.