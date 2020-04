COVID-19 : la ration de masques va passer de deux à trois par semaine

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, chaque citoyen pourra, à partir de la semaine prochaine, acheter trois masques de protection sanitaire, au lieu de deux exemplaires actuellement, selon le système de rationnement hebdomadaire.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Premier ministre au cours d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Selon Chung Sye-kyun, il s’agit de satisfaire les habitants qui vont avoir besoin de plus de masques, étant donné qu’ils augmenteront prochainement leurs activités extérieures, dans le cadre d'une distanciation sociale de faible intensité.Le chef du gouvernement a précisé que la nation disposait désormais d’une certaine marge de manœuvre pour penser aux pays voisins qui souffrent de pénurie de masques, même si la précaution est toujours de mise. Il n’a pas oublié de remercier la population qui a su respecter les mesures restrictives.Selon Chung, la Corée du Sud compte fournir un million de masques aux vétérans étrangers qui ont combattu pour elle durant la guerre de Corée, d’autant plus que la nation commémore, cette année, le 70e anniversaire de l’éclatement de cette tragédie.Le Premier ministre a annoncé également que le gouvernement introduirait, dès lundi prochain, un nouveau dispositif de suivi contre ceux qui ne respectent pas les consignes d’auto-confinement. Il s’agit de leur faire porter un bracelet électronique dit de « tranquillité ». Si les personnes concernées refusent de porter ce gadget électronique, elles seront sanctionnées pour leur infraction et isolées dans une installation conçue à cette fin.