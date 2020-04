20e anniversaire du 1er sommet intercoréen : Séoul envisage d’organiser des événements conjoints avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 20e anniversaire de la déclaration conjointe intercoréenne du 15 juin, le gouvernement envisage de relancer différents échanges culturels et sportifs avec la Corée du Nord en coopération avec des associations civiles.Pour rappel, la déclaration a été proclamée à l’issue du 1er sommet tenu à Pyongyang en juin 2000 entre les dirigeants des deux Corées de l’époque, Kim Dae-jung et Kim Jong-il.Le plan d’action sur le développement des relations intercoréennes 2020, dévoilé aujourd’hui par le ministère de la Réunification, prévoit également la révision de la législation pour concrétiser l’initiative de la communauté économique de la péninsule. Le gouvernement projette de faire adopter le projet de loi sur la zone économique spécifique pour la réunification. Parallèment, il cherche aussi à reprendre le projet de reconnexion des voies ferrées entre les deux côtés du 38e parallèle.Sur le volet du tourisme, Séoul souhaite se concerter avec Pyongyang afin de créer un organe chargé de la coopération touristique. En effet, l’exécutif examine actuellement deux nouvelles formes de voyages individuels en Corée du Nord : soit par le biais d'agences de voyage d’un pays tiers, soit pour le déplacement individuel de membres des familles séparées lors de la guerre de Corée.Enfin, sur le plan de la santé publique, le gouvernement de Moon Jae-in envisage de donner la priorité à la coopération en matière de maladies infectieuses, telles que le paludisme et la tuberculose, avant de s’occuper, à terme, de la formation du personnel soignant.