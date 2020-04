COVID-19 : 6 nouveaux cas confirmés et aucun décès

Photo : KBS News

Pour le sixième jour d’affilée, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reste aux alentour de dix. Vendredi à 0h, six contaminations supplémentaires, aucun nouveau décès et 90 guérisons additionnelles ont été décelés. Ainsi, la Corée du Sud fait état désormais d’un total de 10 708 cas positifs dont 240 décès et 8 501 individus guéris. Le nombre de patients traités est tombé sous la barre des 2 000 avec 1 967 personnes.Dans ce contexte, l’église catholique sud-coréenne, qui a remplacé ses messes ordinaires par des cultes en ligne, a commencé hier à reprendre progressivement les rassemblements off-line. Le diocèse de Séoul a ainsi rouvert ses portes aux fidèles après deux mois d'arrêt, mais toujours avec des précautions sanitaires.Pour assister à la messe, les croyants doivent présenter leur code-barre distribué à l’avance par l’église au lieu d’écrire leur nom sur la feuille d'appel. Et à la place de l’eau bénite, les fidèles trouveront du gel hydroalcoolique. Enfin, les places sur lesquelles il faut s’asseoir sont marquées sur les bancs pour laisser une distance convenable entre les croyants.Idem pour le principal ordre bouddhique du pays, Jogye, qui a relancé ses assemblées après deux mois de suspension. Il a également repoussé d’un mois la cérémonie de l’anniversaire de Bouddha qui tombe cette année, jeudi prochain. Au lieu des festivités prévues, il a décidé d’organiser des réunions de prière afin de surmonter la crise de la pandémie.De nombreuses églises protestantes envisagent, elles aussi, de reprendre leurs cultes dominicales ce week-end et cherchent les moyens d’appliquer la distanciation sociale.