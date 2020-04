Météo : le beau temps domine

Le soleil sera présent toute la journée dans le ciel de la Corée du Sud. Des nuages couvraient une grosse moitié nord du territoire ce matin, mais ont progressivement disparu du centre du pays dans l’après-midi pour remonter sur l’extrême nord.Les températures continuent leur progression après une semaine presque hivernale. Les maximales atteignent 15°C à Séoul, 16°C à Busan, 17°C à Daejeon, 18°C sur l’île de Jeju, et enfin 19°C à Daegu.Les prévisions de Météo-Corée annoncent un weekend plutôt beau avec du soleil demain sur la majeure partie du pays et un peu de grisaille dans le sud-ouest dimanche. Le mercure poursuivra son ascension avec 18°C à Séoul et Busan.