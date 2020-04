Un train qui appartiendrait à Kim Jong-un a été repéré à Wonsan

Photo : YONHAP News

Un train spécial appartenant vraisemblablement à Kim Jong-un est garé à Wonsan, une ville située sur la côte est de la Corée du Nord et ce depuis le 21 avril. C’est ce qu’a affirmé samedi 38 North.Selon le site américain spécialisé dans le suivi du pays communiste, le train en question apparaissait sur des photos satellites les 21 et 23 avril, dans la gare qui se trouve dans la station balnéaire de Wonsan.Rappelons que le dirigeant du pays communiste n’est plus apparu en public le 11 avril. Cette absence alimente beaucoup de rumeurs à tel point qu’une infox selon laquelle les médias nord-coréens ont annoncé la mort du jeune leader a circulé ce weekend.Dans ce contexte, Washington tout comme Séoul précise qu’aucun signe anormal n’a été repéré au Nord et que l’information sur l’état de santé de Kim n’est qu’une hypothèse.De son côté, le conseiller spécial du président sud-coréen sur la réunification a affirmé que l’homme fort de Pyongyang était en vie et se portait bien. C’est ce qu’a fait savoir Moon Chung-in dans son interview diffusée le 26 avril sur la chaîne américaine Fox News.