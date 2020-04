Financement des GI's : Séoul avance le salaire du personnel en congé non rémunéré

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d’avancer le salaire de quelque 4 000 employés locaux qui travaillent pour les troupes US stationnées en Corée du Sud. Et il a informé les Etats-Unis de cette décision. Ce personnel est en congé non rémunéré depuis le 1er avril, en raison du retard de l'aboutissement des négociations entre les deux alliés sur le partage des frais de stationnement des soldats américains dans partie sud de la péninsule coréenne.Selon un haut fonctionnaire du pays du Matin clair, le montant de cette rémunération sera déduit des contributions sud-coréennes au financement de la présence des GI’s qui seront fixées ultérieurement.L'officiel a ensuite expliqué que les travailleurs en question seront rémunérés à hauteur de 70 % de leur salaire réel. En effet, le Code du travail sud-coréen stipule que l'employeur a pour obligation de dédommager son employé en congé non rémunéré à un minimum de 70 % de son salaire. Ce dédommagement est d'ailleurs en partie remboursé dans le cadre du soutien financier gouvernemental à l'emploi.A l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir et la première formation d'opposition travaillent tous les deux sur un encadrement juridique qui permettrait au gouvernement de payer ces salariés devenus victimes des bras de fer Séoul-Washington.