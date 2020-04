COVID-19 : l'aide d'urgence pour les employés en congé non payé appliquée dès aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Afin de diminuer les répercussions de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur le marché du travail, le gouvernement sud-coréen va mettre en place, à partir d’aujourd’hui, une série de mesures destinées à stabiliser l’emploi.Dans ce cadre, une nouvelle aide financière destinée aux travailleurs en difficulté, annoncée le 22 avril par le ministère du Travail, sera appliquée dès aujourd’hui. Baptisée « aide financière rapide pour un employé en congé non payé », elle concernera 320 000 travailleurs.Rappelons que le précédent soutien au congé non payé avait des limites, car seules les entreprises proposant un congé payé durant plus de trois mois pouvaient en profiter.Cette fois-ci, les employés peuvent en bénéficier après seulement un mois de congé rémunéré. Chaque bénéficiaire peut recevoir une aide mensuelle de 500 000 wons, à savoir 375 euros, pour un délai maximal de trois mois.Les secteurs les plus touchés par la crise de l’emploi peuvent directement souscrire à ce programme d'urgence, sans même avoir recours aux congés payés.L’inscription doit être effectuée par les employeurs et l’aide financière sera directement versée à chaque individu concerné.