Avalanche dans l'Himalaya : deux corps de sud-Coréens retrouvés

Photo : YONHAP News

Les corps de deux sud-Coréens disparus dans l’Himalaya ont été retrouvés, samedi dernier, par des patrouilles civiles du Népal. Depuis cent jours, quatre enseignants sud-coréens étaient portés disparus avec trois porteurs locaux, suite à une avalanche qui a frappé, le 17 janvier dernier, le mont Annapurna. Il s'agissait d'enseignants volontaires qui travaillaient avec des enfants au Népal.Les opérations de secours et de recherche ont tout de suite été lancées et suspendues à cause des mauvaises conditions météorologiques. Or, elles n'arrivaient pas pu être relancées en raison de l'interdiction de tout déplacement décrétée par l'Etat népalais pour freiner la propagation du COVID-19.Les autorités ont décidé de poser des filets de protection dans les vallées afin de prévenir la fonte des neiges et des glaces suite à l'augmentation des températures. Et c'est grâce à ce dispositif que les corps ont pu être retrouvés.Les dépouilles d'un homme et d'une femme, identifiées grâce à leur passeport trouvés sur eux, seront transportées vers un hôpital situé à Katmandu, avant d'être rapatriées dans le pays du Matin clair. Le 22 avril dernier, le corps d'un porteur népalais qui les accompagnait avait déjà été retrouvé.