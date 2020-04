2e anniversaire de la déclaration de Panmunjom : cérémonie de relance du projet de reconnexion de la ligne ferroviaire intercoréenne

Photo : YONHAP News

A l’occasion du deuxième anniversaire de la déclaration de Panmunjom, signée le 27 avril 2018 par les dirigeants des deux Corées, une cérémonie pour la relance du projet de connexion des lignes ferroviaires intercoréennes a eu lieu, ce matin, à la gare de Jejin, dans la province de Gangwon.Environ 150 personnes, dont le ministre de la Réunification, Kim Yeon-chul, la ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, Kim Hyun-mee, et le gouverneur de la province de Gangwon, Choi Moon-soon, y étaient présents.Le gouvernement sud-coréen projette d’entamer, dans les deux années à venir, les travaux de restauration du tronçon de 110 km entre Gangneung et Jejin, actuellement coupé. Leur coût est estimé à environ 2 800 milliards de wons, soit 2,1 milliards d’euros.La reconnexion de la partie nord de la ligne Donghae constitue une étape importante pour créer une « communauté ferroviaire de l’Asie de l’Est », soulignée par le président de la République, Moon Jae-in.Rappelons que le projet de rétablissement de la ligne reliant Gangneung à Jejin a été reconnue, le 23 avril, comme un projet intercoréen par le ministère de la Réunification. Il bénéficie donc de l’exemption de l’étude de faisabilité préalable. Par conséquent, le délai pour le lancement des travaux pourra être réduit de 18 mois au maximum.