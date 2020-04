La Corée du Nord accélère l’ouverture d'un nouveau pont sur le fleuve Yalu

Photo : KBS News

Malgré le COVID-19, la Corée du Nord accélère la fin des travaux nécessaires à l'ouverture du nouveau pont du fleuve Apnok, qui se dit Yalu en chinois, reliant sa ville de Sinuiju, située dans la province de Pyongan du Nord, à Dandong, ville chinoise située sur la frontière avec le royaume ermite.La construction de ce pont à quatre voies est achevée depuis 2014, mais il restait jusqu'ici impraticable, faute de routes conduisant à ce pont et de bureau d'immigration du côté nord-coréen.D'après des images du site récemment captées, des travaux sont en cours, même en pleine nuit, pour aménager des routes depuis Ryongchon, une ville près de Shinuiju, ainsi qu'un poste d'immigration. On y voit une dizaine de camions faire des va-et-vient. Ce qui suggère l'ouverture imminente de cette infrastructure.Une fois ouvert, le nouveau pont du fleuve Apnok devrait renforcer le statut de Dandong, qui assure 70 % des échanges matériels et humains entre la Corée du Nord et la Chine.