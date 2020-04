Le Parlement planche sur un 2e projet d'additif budgétaire à adopter d'ici 2 jours

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a entamé, aujourd’hui, l'examen du nouveau projet d'additif au budget de 14 300 milliards de wons, environ 10,7 milliards d’euros.Dans ce contexte, Lee Hae-chan, patron du Minjoo, le parti au pouvoir, a appelé à la coopération des partis d’opposition pour adopter ce deuxième supplément budgétaire.Le président du groupe parlementaire du parti présidentiel a, lui aussi, sollicité une plus large coopération du Parti du Futur Unifié (PFU), la première force d’opposition conservatrice. Selon Lee In-young, l’aide d’urgence destinée à la population doit être distribuée au plus tard avant mi-mai, pour qu’elle contribue à la vie du peuple et à l’économie du pays.Face à cet appel, le numéro deux du PFU a fait part de sa volonté de coopérer et de respecter les engagements pris vis-à-vis de la population. Shim Jae-chul a salué la décision du gouvernement central d’assurer des charges additionnelles de 1 000 milliards de wons, soit 750 560 euros, qui devront être prises en charge par les collectivités locales.Le Parlement organise, cet après-midi, une réunion pour délibérer sur ce projet budgétaire, et il tiendra demain matin une commission parlementaire en charge du budget.