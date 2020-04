Covid-19 : la Corée du Sud prépare la rentrée scolaire hors ligne progressive

Photo : YONHAP News

Avec environ dix nouveaux cas confirmés pour le neuvième jour consécutif, la Corée du Sud envisage de préparer le passage aux mesures sanitaires à prendre dans la vie de tous les jours, tout comme le retour à l'école des enfants. C'est ce qu'a annoncé, ce matin, le Premier ministre au Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Chung Sye-kyun a ainsi demandé au ministère de l'Education de faire le nécessaire pour informer la population, au début du mois prochain au plus tard, de la date et des modalités de la rentrée scolaire, cette fois-ci physique. Et d'ajouter qu'il faudrait donner la priorité aux lycéens en terminale et aux collégiens en troisième.Quant à la situation du nouveau coronavirus, le chef du gouvernement a expliqué que l’exécutif préparait le passage aux mesures sanitaires dans la vie quotidienne, afin de faire face à une éventuel prolongation du combat contre le COVID-19. Selon lui, les directives sur ces mesures destinées aux individus, d'une part, et aux groupes, d'autre part, seront définies après la consultation d'un comité compétent créé à cette fin.La Corée du Sud recense, aujourd'hui à 0h, dix nouveau patients confirmés dont sept « importés », portant le total des cas positifs à 10 738 dont 1 044 infectés à l'étranger. Le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus atteint 243, soit un taux de létalité de 2,26 %.