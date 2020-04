Pour Moon Jae-in, la pandémie constitue de nouvelles opportunités pour la coopération intercoréenne

Photo : YONHAP News

La pandémie du COVID-19 pourrait se présenter comme une nouvelle opportunité pour renforcer la coopération intercoréenne. Il faudra identifier les moyens les plus concrets et pratiques.C'est ce qu'a souligné le président sud-coréen lors d'une réunion avec ses conseillers tenue cet après-midi. En effet, aujourd'hui marque le deuxième anniversaire jour pour jour de la déclaration de Panmunjom, signée le 27 avril 2018, par les dirigeants des deux Corées.Moon Jae-in a ainsi proposé une série de projets de collaboration intercoréenne, qui comprend, de prime abord, la lutte contre le nouveau coronavirus et les autres épizooties, la réponse au changement climatique et la prévention des catastrophes dans les zones frontalières.Pour le chef de l'État, les deux voisins ne manquent pas de volonté pour réussir leur coopération, mais l'avancement peu tangible de la déclaration commune de Panmunjom serait plutôt dû aux contraintes imposées par la communauté internationale. Il faut donc commencer par trouver des projets réalisables, même dans cet environnement défavorable, afin de parvenir à créer une économie basée sur la paix sur la péninsule coréenne.Le locataire de la Maison bleue a également exprimé son souhait de réussir, conformément aux accords intercoréens, le projet de reconnexion des lignes ferroviaires de Donghae et de Gyeongui, et de transformer la zone démilitarisée en zone de paix internationale.Pour finir, Moon s'est engagé à réorganiser les retrouvailles des familles séparées de par et d’autre du 38e parallèle et la visite croisée des victimes de la guerre fratricide, dès que l’épidémie du nouveau coronavirus sera maîtrisée.