Photo : YONHAP News

Le soleil s’installe à nouveau sur le pays et les températures devraient continuer à augmenter cette semaine. L’ensoleillement est plein aujourd’hui malgré quelques nuages ici et là. Des gouttes sont attendues sur la pointe nord-est.Après une semaine plutôt fraîche, le thermomètre reprend sa remontée avec un mercure qui atteint dans l’après-midi 17°C sur l’île de Jeju, 18°C à Séoul et à Busan, et enfin 19°C à Daejeon et à Daegu.Demain, pas un seul nuage n’est attendu dans le ciel du pays du Matin clair. Et le mercure continuera sa progression avec 19°C à Séoul et à Busan.