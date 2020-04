COVID-19 : l’additif au budget pour une aide universelle d’urgence sera voté demain

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le parti au pouvoir et l’opposition se sont finalement mis d’accord pour voter, demain soir, en séance plénière, le projet d’additif au budget, que le gouvernement a présenté le 16 avril pour verser une aide « coronavirus » à chaque citoyen.Avant son adoption, le budget doit être passé au crible par la commission concernée du Parlement, en particulier par ses membres du PFU, la première force de l’opposition. La principale pomme de discorde serait le montant des obligations d’Etat à émettre, qui devrait s’élever à près de 3 600 milliards de wons, environ 2,7 milliards d'euros.Si le projet est voté comme prévu, l’exécutif pourra commencer, dès le 4 mai, à accorder ce soutien financier en espèces, d’abord à 2 700 000 foyers modestes et sous allocations, dont les numéros de comptes bancaires sont déjà enregistrés.Les autres sud-Coréens qui souhaitent percevoir l’aide devront, quant à eux, déposer leur demande respective, à partir du 11 mai et dans un délai de trois mois. Le cas échéant, leur part pourrait être considérée comme une donation en vertu d’une proposition de loi spéciale devant être approuvée prochainement.Une famille comptant quatre membres pourra recevoir à hauteur d’un million de wons, un peu plus de 750 euros : 80 % de la part de l’Etat et 20 % des collectivités locales, sous forme de bons d’achats ou de monnaie locale à durée déterminée, vraisemblablement de trois mois, sauf pour les ménages vulnérables.