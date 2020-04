Le moral des consommateurs plombé par le COVID-19

Photo : YONHAP News

Plus de trois mois après le début de l’épidémie du nouveau coronavirus en Corée du Sud, les consommateurs sont loin d’être optimistes. Selon la Banque de Corée (BOK), l'indice composite du sentiment des consommateurs (CCSI) a reculé de 7,6 points pour atteindre 70,8 ce mois-ci. Le niveau le plus bas depuis décembre 2008, où la crise financière avait eu les répercussions les plus sévères sur le pays. Le chiffre a dégringolé de 33,4 points en trois mois.Si l’on en croit la banque centrale sud-coréenne, tous les indices sur les circonstances économiques et la situation financière des ménages ont régressé en raison de la propagation du COVID-19 aux quatre coins du monde. Parmi les six indices qui composent le CCSI, la perception actuelle et les perspectives sur l'économie intérieure sont tombées à un niveau jamais atteint depuis décembre 2008. A propos de la prévision sur les dépenses, les sud-Coréens sont plus réticents qu’avant à ouvrir leur porte-monnaie.Par ailleurs, les consommateurs ont tendance à être pessimistes pour trouver un emploi et s'attendent à une baisse de leur revenu. Ils sont également plus nombreux à prévoir un accroissement des dettes. Face à la récession économique, ils estiment que le prix des logements devrait diminuer. Le taux d'inflation prévu pour l'année suivante reste le même depuis le mois de mars avec 1,7 %, alors que 6,2 % des interrogés craignent une déflation.