COVID-19 : 100 jours après le début de l’épidémie

Photo : YONHAP News

100 jours se sont écoulés depuis que le COVID-19 est apparu dans le pays du Matin clair. La première infection s’est produite le 20 janvier et l’épidémie s’est accélérée après la contamination du 31e patient, une fidèle de la secte Shincheonji, le 18 février.La maladie virale a atteint son pic le 29 février avec 909 nouveaux cas confirmés en un jour, avant de régresser peu à peu. La situation semble se stabiliser ces jours-ci avec près de dix nouveaux cas par jour.Pourtant, les autorités sanitaires ne cessent d'avertir que le nouveau coronavirus continue de se propager et s'inquiètent de l'accroissement du nombre des personnes infectées dont la voie de transmission reste inconnue. En effet, ces cas énigmatiques ont doublé ces deux dernières semaines.Qui plus est, il est difficile de repérer les individus contaminés qui affichent des symptômes légers ou qui sont asymptômatiques, et on contaste toujours des cas dits importés.C’est dans ce contexte que les autorités ont décidé de durcir les contrôles à l’aéroport et auprès des personnes à qui le confinement à domicile est imposé.D’autre part, depuis hier, ceux qui violent les règles de quarantaine doivent porter un bracelet électronique qui permettra de surveiller tous leurs déplacements. Les personnes qui refusent de le porter devront séjourner dans une installation dédiée dont les frais seront à leur charge.