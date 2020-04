Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a annoncé connaître l’état de santé de Kim Jong-un, sans en dire plus. Donald Trump en a fait part, hier, lors d'une conférence de presse dans les jardins de la Maison blanche. Il a alors précisé que « les médias auraient probablement des informations sur le sujet dans un futur assez proche ».Ces remarques laissent penser que le leader américain semble confirmer que Kim est en vie et que, récemment, il y aurait eu un contact entre Washington et Pyongyang. D’autant plus que la semaine dernière, Trump avait dit : « nous ne savons pas », lui souhaitant tout de même « bonne chance ».Le chef de l’Etat américain a alors ajouté que personne ne savait où le jeune dirigeant se trouvait.