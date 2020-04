COVID-19 : les sud-Coréens plutôt las de la distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens sont nombreux à se sentir fatigués par la prolongation de la distanciation sociale contre la propagation du coronavirus. C’est ce qu'on vient d'apprendre d'une enquête de la plateforme de recherche d’emploi Saramin, réalisée auprès de 3 725 personnes. 79,7 % des interrogés sont sur la même longueur d'onde.Parmi les raisons de cette lassitude, l’inconfort du port du masque arrive en premier avec 68,8 %, suivi du fait de devoir rester confiné tant que possible à la maison, de ne pas voyager, de ne pas rencontrer ses proches et de mettre à l’écart les loisirs.Même si cela ne leur plaît pas d’éviter de sortir, 77,6 % des sondés trouvent nécessaires ces mesures rigoureuses de distanciation sociale pour endiguer l’épidémie. 93 % s’alignent sur ce dispositif sanitaire en portant un masque, au détriment de leurs rendez-vous et en se contentant de faire du shopping en ligne.Pourtant, 29,5 % font moins attention aux dispositifs de prévention par rapport au début de l’épidémie, alors que seulement 14 % donnent une réponse inverse. 74,8 % estiment pouvoir aller de l’avant pendant une durée limitée estimée à 2,6 mois en moyenne.Pendant le long weekend de six jours entre l’anniversaire de Bouddha et le jour des enfants, 95,2 % ont déclaré qu'ils resteraient prudents pour prévenir toute infection. Ils prévoient en grande partie de se reposer à l’intérieur ou n’ont pas de projet spécifique.