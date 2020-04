Avalanche dans l'Himalaya : un nouveau corps d’un sud-Coréen découvert

Photo : YONHAP News

Un nouveau corps d’un sud-Coréen a été retrouvé, lundi, dans l’Himalaya par des riverains et des militaires népalais. Il a été identifié avec le passeport trouvé dans ses vêtements. Le défunt fait partie du groupe composé de quatre enseignants sud-coréens qui sont partis faire de la randonnée dans ces montagnes, alors qu’ils faisaient du bénévolat au Népal.Les alpinistes étaient portés disparus depuis le 17 janvier, alors qu'ils descendaient à proximité du col de Deurali, sur l’Annapurna, et ont été emportés par une avalanche avec leurs trois guides népalais. L’équipe de sauvetage sud-coréenne et les autorités népalaises ont mené des recherches, mais ont dû les suspendre face à l’épaisse couche de neige et au risque d’une nouvelle avalanche.Alors que le temps s'est adouci dans ce massif montagneux, les corps de deux Népalais et de deux sud-Coréens ont été découverts respectivement le 22 février et le 25 avril. Les vols internationaux de et vers le Népal étant suspendus jusqu’au 15 mai à cause du COVID-19, il faudra par contre du temps avant de pouvoir rapatrier les dépouilles.