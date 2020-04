COVID-19 : 14 nouveaux cas confirmés et un décès supplémentaire

Photo : YONHAP News

Ce mardi, qui marque le 100e jour de l’identification du premier cas de contamination au COVID-19 dans le pays, le bilan quotidien officiel fait état de 14 nouvelles infections confirmées, dont 12 importées. S'il s'agit d'une légère hausse par rapport à hier, les chiffres se maintiennent toujours aux alentours de dix depuis 10 jours.A en croire les statistiques du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le total cumulé depuis l’apparition de la maladie dans le pays s’élève désormais à 10 752.Un décès supplémentaire a également été enregistré, portant à 244 le nombre total de victimes de l’épidémie et à 2,27 % le taux de létalité.Depuis l’apparition de l’épidémie le 20 janvier, plus de 608 000 tests de dépistage ont été effectués dans 639 centres à travers le pays. Pas moins de 1 700 médecins, quelque 1 500 infirmiers et aides-soignants ont été mobilisés, dont environ 3 000 à Daegu et dans sa province voisine de Gyeongsang du Nord, le principal foyer de l’infection du pays.La cellule de crise dédiée considère que les jours fériés consécutifs à venir, entre ce jeudi et mardi prochain, seront cruciaux pour appliquer ou non de nouvelles règles de distanciation sociale. Du coup, le vice-ministre de la Santé, Kim Kang-lip, a mis en garde contre toute dérive pendant ces vacances.Le gouvernement a par ailleurs décidé de plancher sur des mesures consacrées aux groupes ou aux individus se trouvant dans un angle mort de la société, comme par exemple les fidèles de religions spécifiques ou les étrangers en situation irrégulière.