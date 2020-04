La population adolescente chutera de moitié en 2060

Photo : KBS News

D'ici 2060, le nombre d'adolescents en Corée du Sud devrait chuter de moitié par rapport au niveau actuel. C’est ce que nous apprennent les données de l’Institut national des statistiques (Kostat) publiées hier.Selon ses informations, le nombre de sud-Coréens âgés de 9 à 24 ans s’élève à 8,54 millions cette année, soit 16,5 % de la population. Le chiffre représente seulement deux tiers de celui de 1982, et à ce rythme, il devrait dégringoler à 4,46 millions dans 40 ans.Quant à la population en âge d'être scolarisée, à savoir entre six et 21 ans, elle a reculé à 7,82 millions contre 14,4 millions il y a 32 ans. Par contre, le nombre des élèves multiculturels a presque triplé par rapport à 2012, avec 137 000.Les adolescents sud-coréens ont tendance à être davantage politisés qu’autrefois. L’année dernière, une très grande majorité des mineurs de 10 à 18 ans (88,3 %) a reconnu la nécessité de s'engager civiquement et politiquement.Du côté de la vie professionnelle, quatre jeunes de 13 à 24 ans sur dix préfèrent travailler pour une institution ou une entreprise publique. Viennent ensuite, par ordre décroissant, les grandes entreprises, les commerces indépendants, les professions libérales, les entreprises étrangères et les PME.Le critère le plus important pour choisir un métier est le revenu avec 32,8 % suivi par l’aptitude, l’intérêt et la stabilité.A propos des loisirs, les adolescents ont le plus souvent une ou deux heures de temps libre par jour et passe ce moment à jouer au jeu-vidéo ou à surfer sur Internet.Pour les cours privés donnés par des instituts, 74,8 % en ont suivis en 2019 et ils y ont passé six heures et demie par semaine en moyenne.