Moon Jae-in préconise à nouveau de lancer un New Deal à la coréenne

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni, aujourd’hui, un nouveau conseil des ministres. Les discussions ont une nouvelle fois porté sur les mesures pour la création d’emplois face à la crise du COVID-19.Moon Jae-in a affirmé que le pays devait désormais faire face à une crise économique encore plus forte et donc mettre en œuvre un New Deal à la coréenne. A ce propos, il a demandé à ses ministres d’exploiter leur imagination, citant en exemple des projets comme la médecine à distance, l’enseignement en ligne ou encore les villes intelligentes.Dans le même temps, le chef de l’Etat a ordonné la concrétisation au plus vite des grands projets nationaux de travaux publics qui ont été repoussés.Le locataire de la Maison bleue a une nouvelle fois souligné qu’une situation économique semblable à celle d’une guerre se précisait et que le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki était à la manœuvre de la gestion de cette crise interminable.Le président Moon a également préconisé de passer à la vitesse supérieure dans la mise en oeuvre des politiques décidées. Elles concernent le versement des aides d’urgences aux citoyens, l’élaboration d’un troisième additif au budget et des mesures destinées à relancer les investissements.