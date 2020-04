Cheongwadae : la coopération intercoréenne en matière de désinfection ne fait pas l’objet de sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Hier, à l’occasion du deuxième anniversaire de son premier sommet avec Kim Jong-un, à Panmunjom, le président sud-coréen Moon Jae-in a de nouveau fait état des projets de coopération intercoréenne qu’il souhaite lancer au plus vite.Il s’agit notamment de coopération en matière de désinfection dans ce contexte de crise sanitaire, de la reconnexion des réseaux ferrés ou encore de la transformation de la DMZ en une zone de paix mondiale.Et aujourd’hui, un haut responsable de la Maison bleue y a apporté quelques détails. Selon lui, le projet de coopération en matière de désinfection ne fait l’objet d'aucune sanction internationale contre le pays communiste, vu son caractère humanitaire, et Séoul continue à travailler en étroite concertation avec Washington au sujet de la reconnexion des chemins de fer transfrontaliers et des voyages individuels de sud-Coréens au Nord. En résumé, il n’y aura pas de problèmes majeurs pour les mettre en œuvre.Toujours selon le même responsable, il n’y a pas de nations qui s’opposent à l’initiative visant à faire du « no man's land » une zone de paix mondiale, bien que le régime de Kim Jong-un n’y réagit pas encore. Séoul est prêt à matérialiser cette initiative, dès que Pyongyang aura accepté sa proposition.S’agissant des rumeurs sur l’état de santé du dirigeant nord-coréen, l’officiel de la Cheongwadae a reconfirmé l’information du gouvernement selon laquelle aucun mouvement particulier n’a été détecté au nord du 38e parallèle.