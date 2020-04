COVID-19 : Mike Pompeo exprime sa gratitude à l’égard de l’envoi des kits de dépistage sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a récemment écrit à son homologue sud-coréenne Kang Kyung-wha une lettre de remerciement suite à l’envoi de kits de dépistage du COVID-19 « made in Korea ».A en croire un responsable du ministère des Affaires étrangères, dans cette missive, Mike Pompeo a exprimé sa gratitude au nom de son pays après avoir reçu 750 000 kits. Et d’ajouter que la méthode sud-coréenne de lutte contre l’épidémie devenait un exemple à suivre par les autres pays.Selon le chef de la diplomatie américaine, l’étroite collaboration entre les Etats ou entre les partenaires privés se trouvant dans une situation d’urgence similaire est très importante dans la lutte rapide et efficace contre cette situation. Du coup, il a manifesté sa reconnaissance envers l’administration de Moon Jae-in et trois fabricants sud-coréens de tests de la maladie qui ont exporté leurs produits vers les USA.Pour rappel, Donald Trump a appelé le 24 mars Moon Jae-in pour lui demander d'exporter ces 750 000 kits fabriqués en Corée du Sud.