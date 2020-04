COVID-19 : premier recul en 11 ans du nombre de salariés en entreprise

Photo : YONHAP News

Conséquence directe de l’épidémie du nouveau coronavirus, le nombre de salariés en entreprise a reculé en mars pour la première fois en 11 ans. C’est ce que montrent les résultats d’une étude réalisée par le ministère du Travail et de l’Emploi.Les chiffres sont là. Le dernier jour ouvré du mois dernier, un total de 18,278 millions personnes travaillaient dans des firmes embauchant au moins un salarié. Ce qui représente une baisse de 1,2 % en glissement annuel.Concrètement, le nombre des salariés en CDI n’a diminué que de 0,1 % sur un an, celui de leurs collègues en CDD et journaliers de 7 %, et les autres de 7,9 %.De même, les firmes comptant 300 employés ou moins ont vu le nombre de leurs employés régresser de 1,6 % toujours sur un an, tandis que celles engageant 300 individus ou plus progresser de 1 %.Par filière, l’hôtellerie et la restauration ont été les plus durement touchées (-12 %), devant les services liés à l’éducation (-6,7 %).